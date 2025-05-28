البابا: لوقف إطلاق النار في غزة

دعا بابا الفاتيكان البابا ليو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وحثّ إسرائيل ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى "الاحترام الكامل" للقانون الإنسانيّ الدوليّ.

وقال البابا خلال العظة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "في قطاع غزة، تتعالى صرخات الأمهات والآباء، الذين يحتضنون بشدة جثامين أبنائهم القتلى، إلى السماء".

وأضاف: "أجدد ندائي إلى المسؤولين... أوقفوا القتال. أطلقوا جميع الرهائن. واحترموا القانون الإنسانيّ احترامًا كاملًا".

وناشد ليو، الذي انتُخب في الثامن من أيار ليخلف البابا الراحل فرنسيس، إنهاء الحرب في أوكرانيا.