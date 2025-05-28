مخاوف في واشنطن من هجوم إسرائيلي على إيران دون إنذار.. ونتنياهو: "أخبار زائفة"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن تبدي قلقًا متزايدًا من احتمال إقدام إسرائيل على توجيه ضربة لإيران دون تنسيق أو إنذار مسبق. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم أبلغوا الجانب الأميركي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يصدر أمرًا بشن هجوم على إيران حتى في حال التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران.وأضافت الصحيفة أن إسرائيل كانت تخطط لاستهداف مواقع نووية إيرانية خلال الشهر الحالي، إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رفض ذلك وأصرّ على الاستمرار في المسار التفاوضي مع طهران. وأشارت إلى توتر في العلاقة بين نتنياهو وترامب بشأن الملف الإيراني، تخللها على الأقل مكالمة هاتفية مشحونة عبّر فيها نتنياهو عن اعتقاده بأن ضعف إيران لن يدوم طويلاً.من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ما ورد في التقرير، واصفًا إياه بـ"الأخبار الزائفة".