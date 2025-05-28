ميرتس: ألمانيا "ستبذل كل ما في وسعها" لمنع إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن ألمانيا "ستبذل كل ما في وسعها" لضمان عدم استئناف تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" لإيصال الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.



وقال ميرتس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين: "سنواصل تكثيف الضغط على روسيا.. سنبذل كل ما في وسعنا في هذا السياق لضمان عدم تشغيل نورد ستريم 2 مجددا".