سفينة تحمل قمحا تصل إلى ميناء طرطوس السوري لأول مرة منذ سقوط الأسد

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن سفينة تحمل 28500 طن من القمح وصلت إلى ميناء طرطوس، وهي أول سفينة تصل إلى الميناء منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.



