نتنياهو: القضاء على محمد السنوار رئيس حماس في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أنه تم القضاء على زعيم حركة حماس في قطاع غزة محمد السنوار، أحد أهم المطلوبين، والشقيق الأصغر لزعيم الحركة الراحل يحيى السنوار.