زيلينسكي: أوكرانيا توصلت إلى اتفاقيات في قطاع الدفاع مع ألمانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا وألمانيا توصلتا إلى اتفاقيات جديدة بشأن الاستثمارات في قطاع الدفاع.



وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات أثناء حديثه في برلين إلى جانب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ولم يقدم مزيد من التفاصيل.



وتسعى كييف جاهدة للحصول على تمويل من حلفائها لتمويل صناعتها الدفاعية الناشئة.