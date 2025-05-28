نتنياهو: الجيش حقق في لبنان ما لم يحققه منذ خمسين عاما

أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلي بينامين نتنياهو، أن جيش بلاده حقق في لبنان ما لم يحققه منذ خمسين عاما.وتطرق نتنياهو الى التطورات على مستوى المنطقة وذلك في خلال جلسة للكنيست طرد خلالها رئيس الكنيست اعضاء من المعارضة قاطعوا كلمة نتنياهو، بعدما وضعوا عنوانا للجلسة: " فشل كامل للحكومة بتحقيق أهداف الحرب".