الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعات سورية مسؤولة عن العنف الدامي في آذار

قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين اثنين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت سوريا في آذار وطالت مدنيين ينتمون خصوصا الى الأقلية العلوية.وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي، أن هذه المجموعات الثلاث واثنين من المسؤولين عنها استهدفت بهذه العقوبات (تجميد الأصول وحظر دخول الاتحاد) لضلوعهم في "جرائم تعسفية" و"اعمال تعذيب" وقعت في آذار، الفائت في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري.