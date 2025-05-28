جلسة خاصة لمجلس الامن هدفت لمناقشة الواقع في قطاع غزة: لاستنهاض العمل على حل الدولتين

دعا عدد من مندوبي الدول الحاضرة في جلسة خاصة لمجلس الامن الدولي، هدفت لمناقشة الواقع في قطاع غزة، إلى استنهاض العمل على حل الدولتين.



وفيما طالب المندوبُ الجزائري، بوقفِ المجازر التي ترتكب في حق المدنيين وعلى الفور، متناولا عائلة قضت بأكملها، حذرت المنسقةُ الاممية الخاصة بشؤون السلام في الشرق الاوسط مما تقوم فيه الدولة الاسرائيلية في الضفة الغربية، مطالبة المجتمعَ الدولي بحماية المؤسساتِ الفلسطينية.