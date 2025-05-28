ترامب: حذرت نتنياهو من أي تحرك ضد إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخيرا من اتخاذ إجراءات ربما تعطل المحادثات النووية مع إيران.



وذكر ترامب للصحفيين: "أبلغته بأنه سيكون من غير المناسب فعل ذلك الآن لأننا قريبون جدا من التوصل إلى حل الآن".



وأضاف: "يمكن أن يتغير ذلك في أي لحظة".



من جهة أخرى، لفت ترامب الى أن إدارته تعمل على تسريع توصيل المواد الغذائية للفلسطينيين في غزة.



وقال: "نتعامل مع الوضع برمته في غزة، نوصل الغذاء لسكان غزة، الوضع سيء للغاية".