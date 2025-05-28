سويسرا تدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب غزة

ذكر بيان للحكومة السويسرية اليوم الأربعاء أن سويسرا عبرت عن انزعاجها البالغ إزاء المعاناة في قطاع غزة ودعت إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جانب تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.