بيان: حكومة شرق ليبيا ربما تعلن القوة القاهرة في حقول وموانىء نفط

أعلنت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا اليوم الأربعاء أنها ربما تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانىء النفطية، مشيرةً إلى "اعتداءات متكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها".



وأوضحت الحكومة أنها ربما تتخذ قرارًا بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى إحدى "المدن الآمنة".