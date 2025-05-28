آلاف الفلسطينيين ينهبون مستودعًا للأمم المتحدة في غزة

تعرض مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي للنهب الأربعاء على أيدي آلاف الفلسطينيين في دير البلح في وسط قطاع غزة، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.



وأظهرت لقطات لفرانس برس حشودًا من الفلسطينيين يقتحمون مستودعًا لبرنامج الأغذية العالمي ويحملون أكياسًا وصناديق من الإمدادات الغذائية، بينما سمع دوي إطلاق نار.



وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان: "اندفعت حشود من الجياع إلى المستودع بحثًا عن إمدادات غذائية معدة مسبقًا"، داعيًا إلى "وصول إنساني آمن ومن دون عوائق، للسماح بتوزيع الغذاء فورًا وبشكل منظم في قطاع غزة".



وأشار البيان إلى أن برنامج الأغذية العالمي يحاول التأكد من تقارير تفيد عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في الواقعة.