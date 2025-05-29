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تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإطلاق الرهائن المحتجزين منذ 600 يوم في غزة
أخبار دولية
2025-05-29 | 00:39
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تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإطلاق الرهائن المحتجزين منذ 600 يوم في غزة
تظاهر آلاف الأشخاص في تلّ أبيب، لمطالبة الحكومة بالتوصل لاتفاق مع "حماس" يوقف إطلاق النار بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية ويطلق الرهائن المحتجزين في القطاع منذ 600 يوم.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعب يقف مع الرهائن".
وتجمّعوا في "ميدان الرهائن" حيث تجري معظم الفعاليات الداعمة للرهائن الذين اختطفتهم "حماس" خلال هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.
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