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وزير الخارجية الأميركيّ: سألغي بفعالية تأشيرات طلاب صينيّين

أخبار دولية
2025-05-29 | 00:50
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وزير الخارجية الأميركيّ: سألغي بفعالية تأشيرات طلاب صينيّين
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وزير الخارجية الأميركيّ: سألغي بفعالية تأشيرات طلاب صينيّين

أعلن وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو أنّه سيُلغي "بفعالية" تأشيرات طلاب صينيّين، متحدّيا بذلك بكين التي اشتكت من تعليق واشنطن عمليات معالجة التأشيرات.
     
وقال روبيو، في بيان، إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب "ستُلغي بفعالية تأشيرات الطلاب الصينيين، خصوصًا أولئك الذين تربطهم صلات بالحزب الشيوعيّ الصينيّ أو الذين يدرسون في مجالات حسّاسة".

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