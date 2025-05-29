محكمة أميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية "المتبادلة"

قضت محكمة أميركية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية، بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة"، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده.



واعتبرت أنّ الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هكذا تعرفات.



وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية في حكم اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، إنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من الدول كلّها تقريبًا".

لكنّ إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب استأنفت حكمًا أصدرته محكمة فدرالية أميركية في اليوم نفسه وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوريّ على واردات بلاده من دول العالم بأسره.



وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ "هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائيّ الصادر في 28 أيار 2025".

وندّد متحدث باسم البيت الأبيض بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار في شأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنّ "الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".

وأشارت الصين ألّا رابح في حرب تجارية، وذلك إثر تعطيل محكمة فدرالية أميركية معظم الرسوم الجمركية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إيجاز صحافيّ دوريّ: "فيما يتعلق بمسألة الرسوم الجمركية، أوضحت الصين موقفها مرارًا. لا رابح في حرب رسوم جمركية أو حرب تجارية".