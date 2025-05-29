ماسك تنحّى من منصبه في إدارة ترامب

أكّد الملياردير إيلون ماسك تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، بعدما قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية" بهدف خفض الإنفاق الفدراليّ.



وكتب ماسك في منشور على منصته إكس للتواصل الاجتماعيّ: "مع انتهاء فترة عملي كموظف حكوميّ خاص، أودّ أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإنفاق المُبذر".



وكانتقرير لوكالة أسوشيتد برس للأنباء نقل عن مصادر إنّ الملياردير إيلون ماسك غادر إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.