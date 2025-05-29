الدفاع الجويّ الروسي أسقط طائرات مسيرة أوكرانية فوق موسكو

أسقطت وحدات الدفاع الجويّ الروسية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية كانت تستهدف موسكو، وفق ما أفاد رئيس البلدية.



وأوضح سيرغي سوبيانين عبر تيليغرام، أنّ إحدى الطائرات المسيرة أصابت مسكنًا على طريق رئيسيّ، في جنوب المدينة، لكنها لم تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار جسيمة.



وأعلن الجيش الروسيّ إسقاط ما يقرب من 300 طائرة مسيرة في عدة مناطق روسية مساء الثلاثاء.



وأشار سوبيانين إلى التصدي لأكثر من عشرين طائرة مسيرة وهي في طريقها إلى موسكو.