تحطم طائرة في مدينة بوهانج جنوب كوريا الجنوبية

تحطمت طائرة في مدينة بوهانج، في جنوب كوريا الجنوبية، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلًا عن سلطات الإطفاء.



وأشارت وكالة نيوزيس للأنباء إلى أنّ الطائرة تابعة للبحرية.