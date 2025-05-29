الافراج عن رجل دين إيراني موقوف في السعودية

أفرجت السعودية عن رجل دين إيراني أوقفته الاثنين بعدما وجه انتقادات قوية للمملكة على ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إيسنا.



وقالت الوكالة: "أفرج عن غلام رضا قاسميان وهو في طريقه إلى إيران بعد متابعة من المسؤولين الإيرانيين".



وفي شريط مصور انتشر كثيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهم قاسميان الحكومة السعودية بتحويل مكة إلى "مكان للقمار ومراكز فجور وحفلات فاحشة".