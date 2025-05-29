وزير المال الإسرائيلي يعلن إقامة 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة

أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيدا كبيرا بين الفلسطينيين والمستوطنين.



وقال سموطريتش عبر حسابه على منصة إكس: "اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعا استيطانيا جديدا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل".