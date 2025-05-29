بكين تحتج على قرار إلغاء تأشيرات طلاب صينيين ودعت إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية

انتقدت بكين قرار الولايات المتحدة "غير المنطقي" إلغاء تأشيرات طلاب صينيين، مؤكدة تقديم احتجاج لدى واشنطن عقب إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو ذلك الإجراء.



واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ أن "الولايات المتحدة ألغت بشكل غير منطقي تأشيرات طلاب صينيين بذريعة الأيديولوجيا والحقوق الوطنية"، قائلة: "الصين تعارض هذا بشدة وقد قدمت احتجاجا لدى الولايات المتحدة".

ودعت بكين واشنطن إلى "إلغاء تام للرسوم الجمركية الأحادية الجانب غير المبررة"، بعدما عطلت محكمة فدرالية أميركية غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان خلال مؤتمر صحافيّ أنّ "الصين تحثّ الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدوليّ وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام".