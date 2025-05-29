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اليمين المتطرف في البرتغال يصبح ثاني قوة سياسية في البلاد إثر الانتخابات التشريعية

أخبار دولية
2025-05-29 | 05:01
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اليمين المتطرف في البرتغال يصبح ثاني قوة سياسية في البلاد إثر الانتخابات التشريعية
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اليمين المتطرف في البرتغال يصبح ثاني قوة سياسية في البلاد إثر الانتخابات التشريعية

أصبح حزب "تشيغا" اليمينيّ المتطرف ثاني أكبر قوة سياسية في البرتغال، متقدّما على الحزب الاشتراكيّ، وذلك بعد حصوله في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأسبوع الماضي على 22,7% من الأصوات، وفقًا للنتائج الرسمية النهائية.
     
وأظهرت النتائج أنّ الحزب اليمينيّ المتطرف فاز بـ60 مقعدًا في البرلمان متقدّما على الحزب الاشتراكيّ، الذي حصد 58 مقعدا وبات القوة السياسية الثالثة في البلاد.
     
وتصدّر الانتخابات حزب "التحالف الديموقراطي" (يمين الوسط) بحصوله على 31,79% من الأصوات ما يمنحه 91 مقعدا في البرلمان، أي أقلّ بكثير من الأكثرية المطلقة البالغة 116 مقعدا.
     
ويمهّد نشر النتائج الرسمية الطريق لتشكيل حكومة جديدة.
         
وقال رئيس الدولة "سأستمع أولا إلى الأحزاب الثلاثة. إذا تمكّنت من إصدار بيان في اليوم نفسه، يتضمن الترشيح، فسأفعل ذلك". 

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