القضاء الألمانيّ يوجّه لثلاثة أجانب تهمة التجسس لحساب روسيا

أعلن القضاء الألمانيّ أنّه وجّه لائحة اتّهام إلى ثلاثة رجال أجانب، هم روسيّ وأوكرانيّ وأرمينيّ، للاشتباه بتجسّسهم لحساب روسيا على عسكريّ أوكرانيّ سابق بغية قتله على الأرجح.



وأُلقي القبض على الرجال الثلاثة في حزيران 2024 بشبهة "العمل لحساب جهاز استخبارات أجنبيّ" في قضية وُصفت يومها بأنها "خطرة للغاية".



وفي حينه رفضت النيابة العامة الفدرالية الكشف عن الدولة التي يُعتقد أنّ الرجال الثلاثة يتجسسون لحسابها.



والمتّهمون الثلاثة هم الأوكرانيّ روبرت أ.، والأرمينيّ فاردجز إ.، والروسيّ أرمان س.



والأربعاء، قدّمت النيابة العامة الفدرالية مزيدا من التفاصيل عن هذه القضية، مشيرة إلى أنّ فاردجز إ. كُلّف في أوائل أيار 2024 "من قبل الاستخبارات الروسية بالتجسّس على رجل مقيم في ألمانيا وشارك في القتال إلى جانب القوات المسلّحة الأوكرانية".



وأوضحت أنّ التحقيقات أظهرت أنّ هذا الرجل الأرميني هو من جنّد الرجلين الآخرين.



وقالت النيابة العامة في بيان إنّ "عملية الاستطلاع التي قاموا بها كانت تهدف على الأرجح إلى التحضير لمزيد من العمليات الاستخباراتية في ألمانيا وصولا ربما إلى اغتيال الشخص المستهدف".