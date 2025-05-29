الكرملين "بانتظار" رد كييف بشأن حضور محادثات اسطنبول الاثنين

أعلنت روسيا أنها لا تزال بانتظار رد كييف على جولة مقترحة من المحادثات المقرر عقدها في اسطنبول الاثنين على أمل التوصل إلى تسوية سلمية تنهي النزاع.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "على حد علمي، لم نحصل على رد بعد.. نحن بحاجة لانتظار رد من الجانب الأوكراني"، واصفا مطلب كييف من روسيا تسليمها شروط السلام قبل المحادثات بأنه "غير بنّاء".