الجيش الروسي يعلن السيطرة على ثلاث قرى في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا أن جيشها سيطر على ثلاث قرى إضافية في شرق أوكرانيا، في وقت تمضي قواتها بعمليتها العسكرية رغم دعوات موسكو لعقد محادثات سلام مع كييف الأسبوع المقبل.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشر على الشبكات الاجتماعية، بأن جيشها سيطر على قرية سترويفكا في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا وقريتي غناتيفكا وشيفشنكو بيرشه في منطقة دونيتسك.