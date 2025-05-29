الكرملين: لا خطط حتى الآن لاتصال هاتفي بين بوتين وترامب

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط حاليا لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأظهر ترامب استياءه المتزايد تجاه بوتين في الأيام الأخيرة، وقال الثلاثاء إن الزعيم الروسي "يلعب بالنار" برفضه الدخول في محادثات وقف إطلاق النار مع كييف في الوقت الذي حققت فيه قواته مكاسب في ساحة المعركة.



وردا على تصريحات ترامب، أكد الكرملين الأربعاء أن الرئيس بوتين يضع المصلحة الوطنية الروسية فوق كل اعتبار.