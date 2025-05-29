إردوغان يدعو روسيا وأوكرانيا إلى عدم "إغلاق الباب" أمام الحوار

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان روسيا وأوكرانيا إلى عدم "إغلاق الباب" أمام الحوار، معربا عن أمله في استئناف المحادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول الاثنين.



وقال الرئيس التركي للصحافيين المرافقين له لدى عودته من زيارة لأذربيجان: "نحن على تواصل مع روسيا وأوكرانيا (...) نقول لهما إنه لا ينبغي إغلاق الباب ما دام مفتوحا".