المبعوث الأميركي الى سوريا يصل الى دمشق

وصل المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا توماس باراك الى دمشق، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في خطوة أعقبت فتح البلدين صفحة جديدة من العلاقات بعيد رفع العقوبات الاقتصادية.



وكان روبرت فورد آخر دبلوماسي شغل منصب السفير الأميركي في دمشق، حين اندلع النزاع السوري منتصف آذار 2011. وبعد فرض بلاده أولى العقوبات على مسؤولين سوريين، أعلنته دمشق من بين الأشخاص "غير المرحب بهم"، ليغادر سوريا في تشرين الأول من العام ذاته.



وأوردت وكالة سانا أن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وباراك "افتتحا دار سكن" السفير الأميركي في دمشق.



ورفع العلم الأميركي داخل حرم منزل السفير الأميركي، الواقع على بعد مئات الأمتار من السفارة الأميركية في منطقة أبو رمانة، وسط اجراءات أمنية مشددة.



وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا تعيين باراك الذي يشغل منصب السفير الأميركي لدى أنقرة، موفدا الى سوريا. ورفع العلم الأميركي داخل حرم منزل السفير الأميركي، الواقع على بعد مئات الأمتار من السفارة الأميركية في منطقة أبو رمانة، وسط اجراءات أمنية مشددة.وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا تعيين باراك الذي يشغل منصب السفير الأميركي لدى أنقرة، موفدا الى سوريا.