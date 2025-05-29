حماس: مخطط إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية "تحدٍ وقح" للإرادة الدولية

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مصادقة إسرائيل على مخطط إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة هو "تحد وقح" للإرادة الدولية.



ولفتت حماس في بيان على تلغرام، الى أن ذلك يأتي في سياق عمل الحكومة الإسرائيلية الحالية على تسريع خطوات "تهويد الأرض الفلسطينية ضمن مشروع ضمّ صريح تقوده "حكومة الإرهابيين والمتطرفين" برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك في تحدٍّ وقحٍ للإرادة الدولية، وخرقٍ جسيمٍ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".