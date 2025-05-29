المبعوث الأميركي الى دمشق يدعو إلى "اتفاق عدم اعتداء" بين سوريا وإسرائيل

دعا المبعوث الأميركي الى دمشق توماس باراك الى حوار بين سوريا وإسرائيل، على أن يبدأ ذلك بـ"اتفاق عدم اعتداء بين الطرفين".



وفي تصريح بثته قناة العربية السعودية، أعرب باراك من دمشق عن اعتقاده بأن "مشكلة إسرائيل وسوريا قابلة للحل وتبدأ بالحوار"، مقترحا البدء بـ"اتفاق عدم اعتداء" بين الطرفين.