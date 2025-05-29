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لندن: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة "عقبة متعمدة" في طريق إقامة دولة فلسطينية

أخبار دولية
2025-05-29 | 09:20
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لندن: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة &quot;عقبة متعمدة&quot; في طريق إقامة دولة فلسطينية
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لندن: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة "عقبة متعمدة" في طريق إقامة دولة فلسطينية

اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر أن موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تشكّل "عقبة متعمّدة في طريق إقامة دولة فلسطينية".
     
وقال على منصة "إكس" إن بلاده "تدين هذه التحركات.. المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعرّض حل الدولتين إلى الخطر بشكل إضافي ولا تحمي إسرائيل".

أخبار دولية

لندن

المستوطنات الإسرائيلية

دولة فلسطينية

الضفة الغربية

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