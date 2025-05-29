الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لندن: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة "عقبة متعمدة" في طريق إقامة دولة فلسطينية
أخبار دولية
2025-05-29 | 09:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لندن: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة "عقبة متعمدة" في طريق إقامة دولة فلسطينية
اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر أن موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تشكّل "عقبة متعمّدة في طريق إقامة دولة فلسطينية".
وقال على منصة "إكس" إن بلاده "تدين هذه التحركات.. المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعرّض حل الدولتين إلى الخطر بشكل إضافي ولا تحمي إسرائيل".
أخبار دولية
لندن
المستوطنات الإسرائيلية
دولة فلسطينية
الضفة الغربية
التالي
زلزال بـ5.5 درجات ضرب جنوب إيران
آلاف الفلسطينيين ينهبون مستودعًا للأمم المتحدة في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:46
حماس: مخطط إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية "تحدٍ وقح" للإرادة الدولية
أخبار دولية
07:46
حماس: مخطط إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية "تحدٍ وقح" للإرادة الدولية
0
آخر الأخبار
2025-04-15
نتنياهو لماكرون: إقامة دولة فلسطينية مكافأة كبيرة للإرهاب
آخر الأخبار
2025-04-15
نتنياهو لماكرون: إقامة دولة فلسطينية مكافأة كبيرة للإرهاب
0
أخبار دولية
07:43
الأردن يعتبر قرار إسرائيل إقامة 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي"
أخبار دولية
07:43
الأردن يعتبر قرار إسرائيل إقامة 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي"
0
أخبار دولية
02:47
وزير المال الإسرائيلي يعلن إقامة 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
02:47
وزير المال الإسرائيلي يعلن إقامة 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:05
اجتماع بين قائدي الجيشين التايلاندي والكمبودي غداة اشتباك حدودي مسلح
أخبار دولية
12:05
اجتماع بين قائدي الجيشين التايلاندي والكمبودي غداة اشتباك حدودي مسلح
0
أخبار دولية
11:26
نتنياهو: إسرائيل قبلت مقترح ويتكوف الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
11:26
نتنياهو: إسرائيل قبلت مقترح ويتكوف الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
10:56
حماس تعلن دراسة مقترح ويتكوف الجديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أخبار دولية
10:56
حماس تعلن دراسة مقترح ويتكوف الجديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
0
أخبار دولية
09:43
مؤسسة غزة الإنسانية افتتحت موقعها الثالث لتوزيع المساعدات
أخبار دولية
09:43
مؤسسة غزة الإنسانية افتتحت موقعها الثالث لتوزيع المساعدات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:38
جعجع لـ حوار المرحلة: لا يمكنني تفسير ما حصل في إنتخابات إتحاد بلديات المتن... وأولويتنا الآن إتفاقية الهدنة
أخبار لبنان
15:38
جعجع لـ حوار المرحلة: لا يمكنني تفسير ما حصل في إنتخابات إتحاد بلديات المتن... وأولويتنا الآن إتفاقية الهدنة
0
أخبار لبنان
10:03
"وطن الإنسان": الوقت حان لاقتناص فرصة الإنقاذ واللامركزيّة ستفرض حالها
أخبار لبنان
10:03
"وطن الإنسان": الوقت حان لاقتناص فرصة الإنقاذ واللامركزيّة ستفرض حالها
0
آخر الأخبار
2025-05-21
المتحدث باسم الأمم المتحدة: لم يتم توزيع أي مساعدات حتى الآن في غزة لأن إسرائيل لا تسمح للأمم المتحدة بالوصول إلا عبر طريق غير آمن داخل القطاع
آخر الأخبار
2025-05-21
المتحدث باسم الأمم المتحدة: لم يتم توزيع أي مساعدات حتى الآن في غزة لأن إسرائيل لا تسمح للأمم المتحدة بالوصول إلا عبر طريق غير آمن داخل القطاع
0
أخبار لبنان
11:36
توقيف عصابة سرقة سيّارات...
أخبار لبنان
11:36
توقيف عصابة سرقة سيّارات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:59
النائب جورج عطالله للـLBCI: لن نتخلى عن المناصفة في التعيينات
أخبار لبنان
08:59
النائب جورج عطالله للـLBCI: لن نتخلى عن المناصفة في التعيينات
0
أخبار لبنان
07:52
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:52
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:34
وزير الصحة: الرعاية الصحية حق للجميع
أخبار لبنان
07:34
وزير الصحة: الرعاية الصحية حق للجميع
0
أخبار لبنان
07:28
قائد قوات اليونيفيل: نعمل مع الجيش لاعادة الاستقرار الى الجنوب
أخبار لبنان
07:28
قائد قوات اليونيفيل: نعمل مع الجيش لاعادة الاستقرار الى الجنوب
0
أخبار لبنان
04:12
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
أخبار لبنان
04:12
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رزنامة النادي اللبناني للسيارات والسياحة متواصلة لعام ٢٠٢٥ مع منافسات إجتياز الصخور والكارتينغ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رزنامة النادي اللبناني للسيارات والسياحة متواصلة لعام ٢٠٢٥ مع منافسات إجتياز الصخور والكارتينغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرئيس السوري أحمد الشرع يمسح دموعه في حلب لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرئيس السوري أحمد الشرع يمسح دموعه في حلب لهذا السبب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل تسير على خيط رفيعٍ بين الحرب والسلام
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل تسير على خيط رفيعٍ بين الحرب والسلام
0
أخبار دولية
13:43
جلسة خاصة لمجلس الامن هدفت لمناقشة الواقع في قطاع غزة: لاستنهاض العمل على حل الدولتين
أخبار دولية
13:43
جلسة خاصة لمجلس الامن هدفت لمناقشة الواقع في قطاع غزة: لاستنهاض العمل على حل الدولتين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:10
في مشهد مرعب... جزء ضخم من نهر جليدي في جبال الألب انفصل عن مساره والنتيجة كارثية (فيديو)
منوعات
15:10
في مشهد مرعب... جزء ضخم من نهر جليدي في جبال الألب انفصل عن مساره والنتيجة كارثية (فيديو)
2
اقتصاد
06:24
وزارة المالية بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم
اقتصاد
06:24
وزارة المالية بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم
3
أمن وقضاء
13:15
تعميم من الداخلية إلى مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال
أمن وقضاء
13:15
تعميم من الداخلية إلى مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال
4
خبر عاجل
07:00
إقرار البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين بقيمة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين ويعمل به بدءا من أول تموز
خبر عاجل
07:00
إقرار البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين بقيمة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين ويعمل به بدءا من أول تموز
5
أخبار دولية
00:54
ماسك تنحّى من منصبه في إدارة ترامب
أخبار دولية
00:54
ماسك تنحّى من منصبه في إدارة ترامب
6
أخبار لبنان
15:38
جعجع لـ حوار المرحلة: لا يمكنني تفسير ما حصل في إنتخابات إتحاد بلديات المتن... وأولويتنا الآن إتفاقية الهدنة
أخبار لبنان
15:38
جعجع لـ حوار المرحلة: لا يمكنني تفسير ما حصل في إنتخابات إتحاد بلديات المتن... وأولويتنا الآن إتفاقية الهدنة
7
فنّ
02:58
نادين الراسي تسحر الجمهور في أحدث جلسة تصوير لها: "كبرتك على سيدك" (صور)
فنّ
02:58
نادين الراسي تسحر الجمهور في أحدث جلسة تصوير لها: "كبرتك على سيدك" (صور)
8
اسرار
23:42
أسرار الصحف المحلية 29-5-2025
اسرار
23:42
أسرار الصحف المحلية 29-5-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More