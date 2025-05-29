مؤسسة غزة الإنسانية افتتحت موقعها الثالث لتوزيع المساعدات

افتتحت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة موقعها الثالث لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني.وأعلنت أنها وزعت منذ بدء عملياتها يوم الاثنين نحو 1838182 وجبة.وقالت المؤسسة في بيان: "ستستمر العمليات في التوسع في كل المواقع، مع خطط لبناء مواقع إضافية في كل أنحاء غزة، بما في ذلك المنطقة الشمالية، في الأسابيع المقبلة".