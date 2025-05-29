حماس تعلن دراسة مقترح ويتكوف الجديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أعلنت حركة حماس تسلمها مقترح الموفد الأميركي ستيف ويتكوف الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقالت الحركة في بيان مقتضب على منصة تلغرام إنها تسلمت هذا المقترح من الوسطاء، مضيفة أنها "تقوم بدراسته بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع".