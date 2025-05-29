نتنياهو: إسرائيل قبلت مقترح ويتكوف الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة

ذكرت وسائل إعلان إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن بقبول إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار الجديد في غزة والذي قدمه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.



وكانت حماس قالت في وقت سابق إنها تسلمت الاقتراح الجديد من وسطاء وتعكف على دراسته.