اجتماع بين قائدي الجيشين التايلاندي والكمبودي غداة اشتباك حدودي مسلح

أعلن الجيش التايلاندي الخميس أنه وافق على تخفيف حدة التوتر الحدودي مع كمبوديا بعد مقتل جندي كمبودي في اشتباك عند الحدود.



اندلعت المواجهات العسكرية بين الجارين الواقعين في جنوب شرق آسيا عام 2008 وأدت إلى أعمال عنف متقطعة تواصلت عدة سنوات وأسفرت عن سقوط 28 قتيلا.



والتقى قائد الجيش التايلاندي الجنرال بانا كلايوبلودثوك نظيره الكمبودي واتفق الطرفان على إبعاد الجنود من المنطقة، بحسب ما جاء في بيان للناطق باسم الجيش التايلاندي وينتاي سوفاري.

