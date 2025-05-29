اسرائيل تعلن اعتراض صاروخ من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن الخميس، بعد دوي صفارات الإنذار في وسط البلاد، وسماع أصوات انفجارات في أجواء القدس.



وقال الجيش في بيان "عقب دوي صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".



يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا ومقذوفا آخر أُطلقا من اليمن. وأكد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران إطلاقهما.

