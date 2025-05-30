الولايات المتحدة تقترح وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما

تقترح خطة أميركية بشأن غزة اطلعت عليها "رويترز" وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإطلاق 28 من الرهائن الإسرائيليين من الأحياء والأموات خلال الأسبوع الأول مقابل إطلاق 125 سجينا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد ورفات 180 من الفلسطينيين الموتى.



وتتضمن الخطة إرسال مساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.