ماكرون يعتبر أن واشنطن أمام "اختبار لمصداقيتها" إن لم تتحرك حيال موسكو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الولايات المتحدة أمام "اختبار لمصداقيتها" بشأن مسالة فرض عقوبات على روسيا في حال رفضت الالتزام بوقف إطلاق نار في أوكرانيا.



وقال ماكرون: "تباحثت قبل 48 ساعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أبدى نفاد صبره. السؤال المطروح الآن هو ما سنفعل حيال ذلك؟ إننا مستعدون".



واعتبر أنه إذا أثبتت روسيا أنها "غير مستعدة لإحلال السلام" على واشنطن أن تؤكد "التزامها" بمعاقبة موسكو.