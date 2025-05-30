إتصال هاتفي بين رئيس وزراء كندا وولي عهد السعودية

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وأفاد البيان بأن الزعيمين "ناقشا أمن الطاقة وتعزيز التجارة الثنائية. واتفقا على ضرورة تحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط".