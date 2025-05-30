مصدر لـ"رويترز": وزير الخارجية التركي بحث جهود وقف إطلاق النار مع حماس

أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث الخميس الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين من المكتب السياسي لحركة حماس.



وكشف المصدر لـ"رويترز" أن فيدان تحدث هاتفيا أيضا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة التطورات في غزة وسوريا، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.