الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تعتزم الابحار إلى غزة على متن "أسطول الحرية"

تبحر الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ مع نشطاء آخرين الأحد إلى غزة على متن سفينة إنسانية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وفق ما أفادت نائبة فرنسية فلسطينية.



وينظم الرحلة "أسطول الحرية"، وهو تحالف من مجموعات معارضة للحصار الذي فرضته إسرائيل في 2 آذار على غزة ولم تبدأ برفعه إلا مؤخرا.



وأوضح عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن المشاركة في الرحلة، أن العملية لها "أهداف متعددة: إدانة الحصار الإنساني والإبادة الجماعية المستمرة والإفلات من العقاب الممنوح لإسرائيل ورفع مستوى الوعي الدولي".



وأثارت حسن، وهي شخصية بارزة في الحزب اليساري "فرنسا الابية"، جدلا في الماضي بتصريحاتها حول الشرق الأوسط.



وكان من المقرر أن تزور الأراضي الفلسطينية المحتلة في شباط مع وفد من البرلمان الأوروبي، لكنها قالت إنها مُنعت من دخول إسرائيل.



وكان من المقرر أن تقوم ثونبرغ، التي اشتهرت بتنظيم احتجاجات للمراهقين من أجل المناخ في بلدها السويد، بالرحلة إلى غزة في وقت سابق هذا الشهر على متن سفينة تابعة لتحالف أسطول الحرية، لكن السفينة تعرضت للتخريب أثناء رحلتها.



وذكر ناشطون أنهم يشتبهون في أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة وراء الحادث.



وقالت حسن على مواقع التواصل الاجتماعي: "لضمان أمننا، وكذلك نجاح مهمتنا، نحتاج إلى أقصى قدر من التعبئة العامة لهذه المبادرة".