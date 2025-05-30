الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الغابون بعد إجرائها انتخابات رئاسية

رفعت واشنطن العقوبات التي كانت قد فرضتها على الغابون عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2023، وذلك بعد إجراء الدولة الواقعة في وسط إفريقيا انتخابات رئاسية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.



وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية ماركو روبيو "أبلغ الكونغرس وأكد له أن حكومة منتخبة ديموقراطيا قد تولت السلطة في الغابون".



وأعلن المتحدث أنه نتيجة لذلك "رُفعت" العقوبات التي فُرضت عام 2023.



ويُلزم القانون الأميركي وزارة الخارجية بوقف المساعدات عن الدول التي يتولى الجيش فيها السلطة، على الرغم من أن واشنطن قد غضت النظر أحيانا عن هذه القاعدة مع بعض شركائها.



وكان الجيش الغابوني قد عزل في آب 2023 الرئيس علي بونغو الذي حكمت عائلته الدولة الغنية بالنفط لأكثر من نصف قرن. لكن قائد الانقلاب الجنرال بريس أوليغي نغيما وعد بإعادة البلاد إلى الحكم المدني في غضون عامين.



وفاز الجنرال بريس أوليغي نغيما في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 نيسان بعد حصوله على 94,85% من الأصوات.



ولم يُشر المراقبون الدوليون إلى حصول أي مخالفات جسيمة، كما رفع الاتحاد الإفريقي أيضا العقوبات عن الغابون.



ولم تكن الغابون في يوم من الأيام من الدول الرئيسية التي تتلقى مساعدات أميركية، كما أن الرئيس دونالد ترامب قلص المساعدات الخارجية بشكل كبير ومنذ عودته إلى البيت الأبيض.