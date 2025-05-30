ترامب: الحكم القضائي بشأن الرسوم الجمركية خاطئ

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار محكمة التجارة الدولية الذي قال إنه تجاوز سلطته بفرض الرسوم الجمركية الكاسحة، واصفا إياه بأنه خاطئ وعبر عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا القرار.



وكتب على منصة تورث سوشيال: "الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية خاطئ جدا ومسيس للغاية! نأمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الفظيع الذي يهدد البلاد بشكل سريع وحاسم".



وقررت محكمة استئناف اتحادية إعادة العمل بالرسوم موقتا.