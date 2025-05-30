بن غفير: حان الوقت للدخول بكامل القوة إلى غزة

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أنه ينبغي استخدام "القوة الكاملة" في غزة، وذلك بعد أن أعلنت حركة حماس أن اقتراح الهدنة الجديد المدعوم من الولايات المتحدة لا يلبّي مطالبها.



وكتب بن غفير على تلغرام متوجها الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: "بعد أن رفضت حماس مرة أخرى اقتراح الاتفاق، لم تعد هناك أي أعذار". وقال: "يجب أن ينتهي الارتباك والتخبّط والضعف. أضعنا حتى الآن الكثير من الفرص. حان الوقت للدخول بكامل القوة، من دون تردد، لتدمير وقتل حماس حتى آخر عنصر فيها".

