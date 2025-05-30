وزير الخارجية التركي: روسيا وأوكرانيا تريدان وقفا لإطلاق النار

رأى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يزور أوكرانيا، أن روسيا وأوكرانيا "تريدان وقف إطلاق النار" ويجب عليهما الآن "التعبير عن مواقفهما التفاوضية".



ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن فيدان الذي كان متوجها إلى كييف بالقطار: "أرى أن الوضع بدأ يأخذ منحى أكثر تفاؤلا مع بدء المفاوضات. الجانبان يريدان وقفا لإطلاق النار. لا أحد يقول إنه لا يريد" ذلك.