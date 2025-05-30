مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو خضع لفحص روتيني لتنظير القولون بنجاح

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لفحص تنظير قولون روتيني بنجاح" صباح الجمعة في القدس، بحسب ما أعلن مكتبه في بيان.وجاء في البيان أن "نتنياهو خضع صباح اليوم بنجاح لفحص تنظير قولون روتيني في مستشفى شعاري تسيدك في القدس". ولم يكن أعلن مسبقًا عن دخول نتنياهو (75 عامًا) المستشفى من أجل الخضوع للإجراء.