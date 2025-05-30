قوات الدعم السريع تقصف مستشفيين في ولاية شمال كردفان

قصفت قوات الدعم السريع مستشفيين وأحياء سكنية في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان في جنوب السودان، وفق ما أورد مصدر عسكري وشهود.



وأفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس بأن "قوات الدعم السريع استهدفت بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في مدينة الأبيض" مشيرا الى أنها "قصفت مستشفى الضمان والسلاح الطبي" في وسط المدينة صباح الجمعة.