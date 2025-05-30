تركيا تقترح استضافة لقاء بين بوتين وزيلينسكي وترامب

اقترح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يزور كييف، أن تستضيف تركيا لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال فيدان: "نعتقد بصدق أنّه من الممكن أن تتوّج محادثات اسطنبول الأولى والثانية باجتماع بين ترامب وبوتين وزيلينسكي، بقيادة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان".