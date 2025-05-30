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حماس تتلقى ردا إسرائيليا على مقترح أميركي بشأن غزة وتراجعه
أخبار دولية
2025-05-30 | 06:20
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حماس تتلقى ردا إسرائيليا على مقترح أميركي بشأن غزة وتراجعه
كشف القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) باسم نعيم لرويترز أن الحركة تلقت رد إسرائيل على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة وتقوم بمراجعته بدقة، "على الرغم من أن الرد لا يلبي أيا من المطالب العادلة والمشروعة للفلسطينيين".
أخبار دولية
حماس
غزة
إسرائيل
مقترح أميركي
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